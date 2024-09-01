Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tersane İstanbul'da otel açılışında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-İstanbul, gayretlerimiz neticesinde bugün kültür ve kongre turizmi açısından dünyanın gözde destinasyonlarından bir haline geldi.

-Türkiye olarak turizm konusunda en potansiyelli ülkelerin başında geliyoruz. Geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Yıllarca bazı imkanları değerlendiremedik. Turizm denince sadece deniz, kum, güneş anlaşılıyordu. Kültürel mirasımız kaderine terk edilmiş durumdaydı.

-2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. Turizmi stratejik bir adım olarak gördük. Turizmi 12 aya yayma konusunda adımlar attık. Kritik alanlarda vizyoner çalışmalar yürüttük. Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarttık. Turizmi Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline getiren biz olduk. Rekordan rekora koşuyoruz. 2002 yılında 8,5 milyar dolardan devraldığımız gelirlerimizi, 2023 yılında 56 milyar dolar sınırına getirdik.

-Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız.