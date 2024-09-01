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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım konusu ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:10
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği insanlık suçlarına karşı uluslararası toplumun İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırılarının ve insan hakları ihlallerinin durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, bu konuda İslam ülkelerinin ortak hareket etmesinin ehemmiyetine değindi." denildi.

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