Yazarlardan Adana Demirspor - Galatasaray maçı yorumları

"İLAÇ GİBİ GELDİ"

Reha Kapsal: "Bu farklı kazanılan maç sıkıntılı zamanda ilaç gibi geldi Sarı kırmızılılara moral ve motivasyon aynı zamanda mental açısındamda çok iyi oldu. Yalnız bu maç Galatasaray'ın ne seviyede olduğunu gösterecek bir maç değil bu onları yanıltmasın Okan hoca bu hataya kesinlikle düşmemeli. Şöyle sezon başından beri tüm maçları gözden geçirdiğimizde saha içi organizasyonunda hücum ve de savunmada çok ciddi sıkıntılar var. Bunları doğru tespit edip doğru çözümler üretmeli yarışacağı üç kulvarda da başarılı olup takımını hedefe ulaştırmak istiyorsa." (Fotomaç)