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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Geçtiğimiz 7 yılda akademi bünyesinde yetiştirdiğimiz 18 bin 398 komiser yardımcımız, 28 bin 742 çarşı mahalle bekçimizle emniyet teşkilatımızı güçlendirdik. Teşkilatın insan gücünü akademik olarak da tahkim ettik. Hizmet içi eğitimlerle polislerimizin çağın ihtiyaçları, teknolojik donanımı, teknik yöntemlerine uygun bilgi ve becerilere sahip olmasını sağladık. Türkiye emniyet teşkilatında da kendi insan gücü bu ihtiyacını karşılamanın ötesinde gönül coğrafyasındaki kardeşlerine model olan, onların eğitim ve öğretimine katkı veren bir kurumdur.



"HARAM SİZE KALSIN EY SİYASİLER! BUNU BÖYLE BİLİN"

Polis akademimizin başarısını daha da artırarak kendi alanında dünyanın referans kurumuna geleceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri de Türkiye'de huzurun kökleştirilmesidir. Can ve mal güveliğine önem veriyoruz. Türkiye Yüzyılı şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve karayolu güvenliği gibi klasik hizmetleri en iyi şekilde yürütmeyi sürdürüyoruz. Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin terör ve uyuşturucu belalarına karşı korunmasıdır. Ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız var. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızın cari açığını uyuşturucu kaynaklarından gelir elde edip de kapatacağını zavallılara bir sözüm var onu yarın söyleyeceğim. Haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.





"SEN AYNAYA BAK KENDİNDE ARA"

CHP'nin güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmak Cumhurbaşkanlığı sorumluluğun gereği olarak gördüğüm için değinmek zorundayım. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür hakarette, iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz. Bu ne insafsızlıktır. Yarın grup konuşmamda çok daha geniş bir şekilde yapacağım. Haramı, helali gayet iyi bilen iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucu ile mücadelesini yalanlarla hiçe sayamazsınız. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem yakalanıp cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor sahibiyiz.





"BÖYLESİNE SİYASET OYUNLARINA MEZE YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp, hakimlere hakaret edip ya hırsızların ya teröristlerin safında olduklarını göstermişlerdir. Güvenlik güçlerimizin fedakarlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür iftiralara aldırmadan gençliğimizi her türlü tehdide karşı korumayı sonuna kadar devam edeceğiz. Bu tür saldırılar karşısında susmak da herhalde dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız.

"KIZILAY'DA BOMBA PATLATMAKLA ARASINDA FARK YOK"

Dijital terör insanımızın huzuru ve haysiyetiyle birlikte devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan sahte beyanlarla milyonlarca kişi linç ediliyor. Türkiye dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne birçok odak insanımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos oluşturmak için istismar etmektir.Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Kısa süre önce meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin ülkemizin dijital teröre özellikle karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına emenim.

"AMACIMIZ HER FERDİN GURURLA YAŞADIĞI BİR ÜLKE OLMAK"

Potansiyel tehditleri belirlemek, vakitlice tedbir almak için risK analizine yönelik çalışmaları artırıyoruz. GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. Bu ülkede hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışıyla veri güvenliği açısından yerli ve milli çözümler üretiyoruz. Güvenlikte de asıl olan insandır. Onun ihtiyaçları ve beklentileridir. Bu hizmetleri sunan kamu görevlilerin vasıflarıdır. Polis akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok ama çok önemli görüyorum. Amacımız milletimizin her bir fedine vatandaşı olmaktan gurur duyduğu bir ülkede yaşamakta olduğunu hissettirmektir.

"GENÇLERE GÜVENLE İNŞA EDECEKLERİ BİR TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ"

DEAŞ'la sahada göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkemizi olmamıza rağmen atılan ahlaksız iftiraları hatırlayın. Savunma sanayiden ekonomiye kadar her konuda Türkiye'ye diz çöktürme çabalarını hatırlayın. Bunu sizlerle beraber, sizlere güvenerek birlikte yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde kurduğumuz demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz. İnşallah ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki kalkınma projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürerek yolumuza devam ediyoruz. İHA, SİHA, Hürkuş, Gökbeylerle milli ve yerli olarak devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını bu şekilde karşılarken gençlerimize güvenle inşa edeceklerini bir Türkiye bırakmak için daha çok çalışacağız. Türkiye nasıl koalisyonlar devrini geride bıraktıysa, terör örgütlerinin kanlı tehditlerini sınırların dışına ittiyse, altyapı eksikliklerini tamamladıysa, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa, devlet ve millet olarak öz güvenini güçlendirdiyse, Allah'ın izni ve 85 milyonun desteği ile Türkiye Yüzyılı adım adım gerçeğe dönüşecektir.

KILAÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Dün akşam bir video yayınladım. Sokakların metamfetamin işgali altında olduğunu söyledim. Bu uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil birden fazla kanun çıkardılar. Uyuşturucu parasını davet edersen uyuşturucu baronunu da davet etmişsin demektir" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Mücadelemiz sürecek. Çare temiz parayı yeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Biz krizi temiz paralarla çözeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etmişti:

Dün akşam bir video yayınladım. Sokakların metamfetamin işgali altında olduğunu söyledim. Bu uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil birden fazla kanun çıkardılar. Uyuşturucu parasını davet edersen uyuşturucu baronunu da davet etmişsin demektir. Baronlar İstanbul'da fink atıyor.

Kara paraları yabancı mafyalara teslim ettiler. Bunun için birden fazla özel kanun çıkardılar. Son birkaç ayda olan olayları hatırlatayım Sırbistan'da ülkenin en kanlı suç lideri İstanbul'da öldürüldü. Azerbaycanlı suç lideri de öyle. Gürcüler İranlılar oturdular mafya savaşları başladı. Afgan baronlar zaten İstanbul'da. Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu da hapishaneden çıkarıp bıraktılar.

"3-5 KURUŞ İÇİN BARONLARI TÜRKİYE'YE DAVET EDİYORLAR"

İşte ispatladım ne yapacaksın. Onurun varsa istifa edersin. O değil sadece sarayın da bırakması lazım. Kaynağı belli olmayan kirli para. Zaten devletin kayıtlarında var kardeşim. Siz parayı getirin kaynağını sormayacağım diye kanun çıkarttınız. Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Pisliğe battık devlet çürümeye başladı. Kirli paralar kirli insanları şehirlerimize getiriyor.

3-5 kuruş için uyuşturucu baronlarını Türkiye'ye davet ediyorlar. Bu uyuşturucu okulların etrafında satılıyor. İç organları mahvediyor. İstanbul'da bir genç annesini katletti. Ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Ben duyuyorum sesinizi. Çare temiz parayı yeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Tertemiz paraları ülkemize getirmektir. Biz krizi temiz paralarla çözeceğiz. Kara para akışı ivedilikle sonlandırılmalı. Uyuşturucu baronlarının da kökünü temizleyeceğiz. Mücadelemiz sürecek."