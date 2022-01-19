Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Muhtar maaşlarına asgari ücret düzenlemesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İlk toplantımızı ocak 2015'te yapmıştık. Mayıs 2019 tarihine kadar 50 ayrı toplantı gerçekleştirdik. İlk 50 toplantımızda 35 bine yakın yüz yüze bir araya gelme imkanı bulduk. Bugün de 1500 muhtarımızla birlikteyiz.

Bu hiçbir cumhurbaşkanın, hiçbir başbakanın, hiçbir siyasetçinin başaramadığı bir rekordur. Hem muhtarlarımızın hem de mahallelerimizi ve vatandaşlarımızın sıkıntısını çözüm yoluna koymuş olmamızdır. Giderek daha etkin şekilde kullanılan bir muhtarlık bilgi sistemi kurduk. İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlar daire başkanlığı ile sizlerin meselelerinin Ankara'da tek elden takip edilmesini sağladık. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere Vali yardımcısı, genel sekreter yardımcısı muhatapları belirledik.

MUHTAR MAAŞLARINA ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ

19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti gibi pek çok iyileştirmeler yaptık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracık. Bu yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine çıkarmıştık. Ayrıca 1726 tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Silah ruhsatı harcının da 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bununla birlikte muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık.

YENİ MUHTARLIK BİNALARI

Bir başka önemli çalışmamız da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgilidir. Mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, inşasına yakında başlıyoruz. Ankara'da muhtar konukevini de 19 Ekim'de hizmete açıyoruz.

Muhtarlarımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Bugün de koronavirüs nedeniyle ara vermek durumunda kaldığımız muhtarlar buluşmasını yeniden başlatıyoruz. Bu arada siz muhtarlarımıza bir teşekkür borcumuz da var. Birlikte olamadığımız süre boyunca gerek koronavirüse, gerek sel ve yangına karşı verdiğimiz mücadelelerde muhtarlarımız hep ilk saflarda yer aldılar.

Bunların topunu üst üste koysanız bir muhtarımızın tırnağı bile etmezler. Hamd olsun tüm gayretlerine rağmen ne bizim önümüzü kesebildiler, ne sizin mühürlerinizi kırabildiler.

Bir sonraki toplantıyı da ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yine bu salonda yapmayı planlıyoruz. Sadece kadın muhtarlarımız.

Bizim muhtarlarımızla buluşmalarımız hasret giderme yanında ülkemiz ve milletimizin meseleleriyle ilgili görüşlerimizi paylaşma vesilesidir. İlk toplantımızdan bugüne ülkemizdeki son 7 yıldaki hadiseleri birlikte değerlendirdik. Öyle ki muhtarlar buluşmalarımız ülkemizin en büyük, en kapsamlı demokrasi şölenlerinden biri olarak demokrasi tarihimize geçmiştir. Sizlerin bu buluşmanız var ya, bu bizi sevmeyenlere bir ders oluyor. Biz birbirini sevenlerle bu yolu yürüyeceğiz.

"20 YIL ÖNEMLİ DERSLER İÇERİYOR"

Türkiye'nin 2 asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesinde ne kadar kritik safhada olduğumuzu böyle bir değerlendirmeyle görebiliriz. Kendimize daha güçlü ve emin bir gelecek inşa etmek için bu tabloya dikkat kesilmemiz gerekiyor.

Geçtiğimiz 20 yılda yaşadıklarımız ileride üzerinde yıllarca çalışılsa da yetmeyecek siyasal, sosyal, ekonomik, askeri dersler içeriyor. Bize ne dediler, 'Siz yapamadınız'. Uçaklarımızı yaptık mı, insansız hava araçlarını yaptık mı, silahlı hava araçlarımızı yaptık mı, şimdi bizden kimler bunlardan istiyor biliyor musunuz, o yapamaz edemez diyen o koskoca ülkeler vardı ya bu uçakları istiyor. Bu süreçte asırlar boyunca bize sizin çapınız da, gücünüz de, aklınız da yetmez dedikleri ne varsa herkesten daha iyi başarabileceğimizi gösterdik. Bu süreçte asırlar boyunca bize envaı çeşit kılıf altında sunulan her şeyin demokrasi ve kalkınmada geri bırakmak için uydurulmuş safsatalar olduğunu gördük. İçimizden bir kesimin kendilerine verilen mankurtluk rolünü nasıl şahsiyetleri haline getirdiklerini gördük.

"KENDİNE İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLAR..."

Terör örgütlerin payandalığına soyunarak siyasal, sosyal, ekonomik kaos tetikçiliği yaparak, kendine ikbal devşirmeye çalışanların hala ortada dolaşıyor olabilmesinin başka izahı olabilir mi? Hala milletimize tek vaatleri eski Türkiye olanların durumlarını nasıl tarif edebiliriz? 81 ilimize yayılan dev projelerinden, savunma sanayi ürünlerimize, dış politikadaki duruşumuzdan, büyüme odaklı ekonomi programımıza kadar her şeye karşı çıkanları nasıl isimlendireceğiz?

Cudi'de Gabar'da Tendürek'te bu terör örgütlerinin inlerine girerek bunları çökertiyoruz. ;Geceleri benim vatandaşım huzurlu şekilde sokağa çıkabilmeli, kafelerde kahvesini içebilmeli.

26 havalimanımız vardı şimdi 56 havalimanımız var. Her ilde yarım saatte evine ulaşıyorsun. Bunları biz yaptık. Bunların aklı neredeydi, niye yapmadılar? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettik. Otomobil Boğaz'ın altında geçiyor mu, geçiyor. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık.

"BAY KEMAL, 'NASIL YAPTINIZ' DİYE SORUYOR"

Bunlar durup dururken olmadı, bu iş akıl işi. Azmedeceksin, inanacaksın ve yapacaksın. Biz Şanlıurfa Adıyaman arasında Keban'ın üzerine Nisibi Köprüsü'nü yine biz yaptık. Türkiye bir devrim, değişim yaşayan bir ülke. Biz de yap-işlet-devretle yapıyoruz. Bay Kemal, 'nedir bu' diyor. Öğreneceksin. Basmıyor. Biz şehir hastanelerini yaptık, 'nasıl yaptınız' diyor. SSK'nın başında değil miydi bu? Savaş Ay bir programında bunu gayet güzel anlatmıştı. SSK'yı batıran şahıstır. Rezil etti kurumu. Bu hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Hamd olsun şimdi böyle bir şey söz konusu değil.

Sanayide verdiğimiz destekler, altyapılar sayesinde ülkemizi dünyada önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi bunlara rağmen başardık. Savunmada göreve geldiğimizde yüzde 20'ydi yerli, şimdi yüzde 80. Hem mühimmatın olacak hem silahın. Bunlar tabanca, tüfek yapamıyordu. 15 Temmuz sonrası yeniden yapılandırdığımız kahraman ordumuzla Türkiye istiklaline ve istikbaline güvenle bakan ülke haline bunlara rağmen getirdik. Ekonomide ayaklarımızdaki prangaları kırarak ülkemizi ilk 10 ülke arasına sokma hedefine doğru yürüyoruz.

"BÖYLESİNE HAYATİ BİR TERCİH"

Türkiye'de 20 yıldır verdiğimiz kavgayla 2 asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesini başarıya yaklaşmada en kritik süreçteyiz.

Ülkemizi bir kısım kifayetsiz muhterisin çıkarları uğruna Kandil ve Pensilvanya uğruna çemkirişlerini Allah da millet de affetmez. 2023'te böylesine hayati bir tercihte bulunacağız.

EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER

Türkiye'nin Gezi olaylarıyla başlayıp terör saldırıları, darbe girişimleriyle ve bir süredir kur-enflasyon-şer üçgeninde sergilenmeye çalışanların her vatandaşımıza bir maliyeti olmuştur. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar insanlarımızı ezdirmeyecek düzenlemelere gittik. Ocak itibariyle bu artışları gelirinde görmeye başlayacaktır. Kurun istikrar kazanmasıyla abuk sabuk fiyatlandırma peşinde koşamayacaklar. Bankalarda kur korumalı mevduata dönüştürenlerin sayısı artıyor.

Kur gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede alacağımıza inanıyorum. Çalışan ve emeklilerimizde yaptığımız artışlar anlamlı hale gelecektir. Kim ki sabreder zafere ulaşır. Sabrederek, daha çok çalışarak, daha çok üreterek bu badireyi geride bırakacağız.

Dünyada küresel üretim ve ticaretin merkezi değişirken, Türkiye en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Sürekli yeni yatırımlar yapılıyor. Dış ticaretimiz 500 milyar dolara ulaştı. Turizmde Akdeniz'de tüm rakiplerimizi geçtiğimiz bir sezonu bıraktık, daha kazançlı olacağına inandığımız yeni sezona hazırlanıyoruz. Ekonomide hedeflerimize bizi yaklaştıran, programımızın bizi nereden nereye taşıdığını yaz aylarında daha iyi göreceğiz.

Sizlerden illerinize, ilçelerinize, mahallenize geri döndüğünüzde tüm vatandaşlarımıza bunları anlatmanızı istiyorum. İnsanlarımızı hakikatle besleyelim ki yalanın, iftiranın, çirkefliğin önünü keselim."