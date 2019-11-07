Macaristan Başbakanı Urban'ın daveti üzerine bu ülkeye gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Toplantıda ikili ilişkilerimizi ele alacağız. Bakü'de de kısa süre önce bir araya gelmiştik. Türkiye ile Macaristan arasında atılabilecek stratejik adımları değerlendireceğiz. Karayolları taşımacılığının yanı sıra 10 anlaşma imzalayacağız. Başbakan Urban ile Türk ve Macaristan iş adamlarını bir araya getirip istişarede bulunacağız. Ortak tarihimizin mirası eserler restore ediliyor. Bugünkü ziyaretim sırasında minyatürlerle Türk Okçuluğu Sergisi'ni de açacağız.

"TERÖRE KOL KANAT GERENLERİ UNUTMAYACAĞIZ"



Barış Pınarı Harekatı, dostlarımız görmemiz açısından önemli bir vesile olmuştur. Harekat sırasında bizimle dayanışma sergileyen tüm ülkelere teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde Türkiye'yi karşısına alıp kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız. Ülkemiz 8 yıllık hain planları, 8-9 günde darmadağın etmiştir. Harekatla ilgili bazı eleştirileri anlıyoruz ancak görevi spor müsabakası düzenlemek olan kurumların hoyratça bu konuyla ilgili açıklamalarını kınıyorum.

UEFA'YA 'ASKER SELAMI' TEPKİSİ

Asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla gelmeyecek eleştiriler, soruşturmalar yapılıyor. Bunu provokatif değerlendirmek yanlıştır. Türkiye olarak UEFA'nın takımlarımıza yönelik ayrılıkçı tavrını reddediyoruz. Biz sizleri zaten tanıyoruz. Siz ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst bir tavır takındınız? Alt yapısı olmayan ülkelere müsabaka organizasyonları verdiniz ama Türkiye'ye vermediniz. Türkiye'nin önünden bunu kaçırdınız.

"MACRON'A DA AYNI SELAM VERİLDİ"

Siyasetle sporu iç içe getirirseniz bunun affedilir yanı yoktur. Bir başarıdan sonra futbolcumuzun asker selamı vermesi normaldir. Bir Fransız futbolcu Macron'a bu selamı verince aynı tepkiyi vermiyorsunuz. UEFA'nın bu konuda verdiği yanlış kararlardan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Futbolu siyasallaştırmaması gerekiyor.

"ABD'YE GİTMEYE KARAR VERDİK"

Muhalefette ben Sayın Bahçeli'nin duruşunu, adımlarımıza verdiği desteği şükranla yad etmek durumundayım. Gün bir ve beraber olma günüdür. Gün dayanışma günüdür. ABD seyahatimin iptal edilmesine yönelik, müsaade etsinler de bu konuları biz derinlemesine ekibimizle görüştük zaten. Dün akşam yaptığımız görüşmenin ardından gitmeye karar verdik. Benim şu ana kadar üç başkanla da çalışma imkanım oldu. Mesela oğul Bush ile başbakan olmadan görüşme imkanım oldu. Obama 8 yıl görev yaptı, kendisiyle de birçok kez görüştük. Şu anda da Trump ile görüşüyoruz.

"YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE KARAR VERDİK"

Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu bir dönemde bu ziyareti yapıyoruz. ABD'nin etkisi var mı evet var. ABD buraya 32-33 bin TIR silah gönderdi. Bunları telefonda görüşmek ayrı bir şey yüz yüze görüşmek ayrı bir şey. Biz yüz yüze görüşmek konusunda mutabık kaldık. Teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çekileceğini söylediler ancak bu olmadı. Rusya'nın 150 saatlik verdiği sürenin ardından da bölgede tacizler yaşanıyor.

"GÖRÜŞMELERİ YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Biz bir mutabakat yaptık ancak şu an teröristler Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Suriye Milli Ordusu da onlara karşılık veriyor. Bu sabah SMO'dan 11 şehit var ama bunun çok daha fazlası da karşı tarafdan etkisiz hale getirildi. Sayın Akşener'in talebini doğru bulmuyorum. Biz bu görüşmeleri yapmak zorundayız. İletişimi kesemeyiz. İlgili elemanlarımızı göndererek bazılarıyla da (Rejim) görüşmelerimizi yapmak durumundayız. İplik kadar dahi olsa o görüşmeyi yaparız.

"OĞLUNUN DNA'SI DA DOĞRULANDI"

Bağdadi'nin biliyorsunuz eşi 1.5 yıldır elimizdeydi. Şimdi sayı artıyor ve çift haneli rakama doğru gidiyor. Bunun içinde çok yakınlarının olduğunu görüyoruz. Ama şu an bununla ilgili açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da bulunması büyük önem taşıyor. Tabii bu sorgulama işlemi devam ediyor.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU ADİL OL"

Bay Kemal'in bugüne kadar hiç doğru söylediğine şahit oldunuz mu? Bugüne kadar Türkiye'ye girişine yasak konulan DEAŞ'lı sayısı 76 bin. Hapishanelerimizde şu an 1049 DEAŞ'lı terörist var. Suriye'de cezaevinden kaçan ve bizim yakalayıp oralarda cezaevine koyduğumuz DEAŞ'lı sayısı 270. Fırat kalkanı'ndan 3 bin 500 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol, verilen mücadeleyi taktir etmeyi de bil.

"TEMENNİM NETİCEYE KAVUŞMAK"

Mutabakatın gereği neyse Türkiye olarak bunu yerine getirmeye devam edeceğiz. Dün gece Sayın Trump ile görüştük. Sayın Putin ile de görüşüp bir değerlendirme yapacağız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. Biz önümüzdeki haritada ne var hepsini bilir hale geldik. Attığımız atacağımız adımları biliyoruz."