Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları şöyle:

Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sonuçlanmasına yönelik arabuluculuk rolümüz sürüyor. Karadeniz girişimi 33 milyon ton tahılın boğazlardan sevkiyatını sağlayarak gıda krizinin kötüleşmesine engel oldu. Esir takasları ve İstanbul sürecinde tarafları bir araya getirmeyi başardık. Adil ve kalıcı barışın tesisi için diyalog ve diplomasiye öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Bizim amacımız dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Karşılıklı diyalogla ilk etapta çözümsüz görülen birçok meselenin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Kazan kazan anlayışı içinde ilişkilerimizde yeni sayfa açtık çok kısa sürede büyük mesafeler aldık.

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"TERÖRLE MÜZAKERE DEĞİL MÜCADELE OLUR"

İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için fırsat penceresi açıldığını görüyoruz. Şüphesiz tek başına bizim istememiz yeterli değildir. Bu gayretlerimizin hedeflerine ulaşmasında AB'nin tavrı belirleyici olacaktır. ABD ile olan işbirliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Biden'la yaptığımız görüşmelerde pozitif gündem çerçevesinde temaslarımızı artırma kararı aldık. Terör konusunda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşanan her gelişme iyi terörist-kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Teröristle müzakere olmaz. Dostluk, ortaklık kurulmaz. Terörle ancak mücadele olur.

"ADİL BİR ULUSLARARASI DÜZENİ SAVUNUYORUZ"

DEAŞ'tan PKK ve FETÖ'süne kadar insanımızın canına, devletimizin bekasına, demokrasimize kast eden tüm yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. En fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu geri dönüşünü teşvik ediyoruz. Bu alanlarda ülkelerin münferit çabalarının yeterli olmadığını uluslararası dayanışmanın artırılmasının gerekliliğini görüyoruz. Kurallara dayalı ve adil bir uluslararası düzeni savunuyoruz. Güvenlik konseyi başta olmak üzere BM ve diğer uluslararası kuruluşların günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde reforma tabi tutulması kanaatindeyiz.

"TÜRKİYE TEPKİSİNİ NET ORTAYA KOYMUŞTUR"

Özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde daha fazla temsili olması gerektiğine BM Genel Sekreteri dikkat çekti. Bu görüş bizim dile getirdiğimiz 'dünya beşten büyüktür' düşüncesini teyid ediyor. Irkçılık, yabancı karşıtlığı ve bu temelde işlenen ancak kimi ülkelerde ifade özgürlüğü öne sürülerek müsamaha gösterilen nefret suçları hepimiz için tehlike teşkil etmektedir. Bu konuda harekete geçilmesi gerekiyor. Farklı inanç grupları arasında üzüntü verici olayların yaşanma ihtimali artmaktadır. İnsanların barış içinde yaşama iradelerini dinamitleyen bu tür olaylar karşısında Türkiye tepkisini en net şekilde ortaya koymuştur. Bundan sonra hukuk ve demokrasi çerçevesinde tepkimizi göstereceğiz.