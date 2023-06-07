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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Konseyi Başkanı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Giriş: 07.06.2023 - 18:13 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Konseyi Başkanı ile kritik görüşme
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış ilişkiler temasları devam ediyor. Yeniden seçilmesinin ardından birçok liderle görüşen Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye´nin AB'ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında işbirliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.

Fotoğraf: DHA

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