Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye video konferansla hitap etti!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi.

BM'ye reform çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM sistemini yeniden muktedir kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi’ni reforma tabi tutmamız gerekiyor. Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çalışmaları önlemede ne de çatışmaların bitirilmesinde etkili olabiliyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkeye bırakan bir yapı adil ve sürdürülebilir değildir." dedi.

BM Genel Kurulu'nun güçlendirilmesi, canlandırılması sorunlarımızın çözümüne katkı yapacağını belirten Erdoğan, "Kıtaların kavşak noktası olarak İstanbul'un BM merkezine dönüşmesi küresel barışa destek verecektir. Türkiye'ye gösterdiğin teveccüh için teşekkür istiyorum. BM sistemine destek ve katkılarımızı sürdüreceğimizi bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

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