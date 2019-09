Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda tören öncesi toplananlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan törende bir konuşma yaparak, “İnşallah bu geceden itibaren balıkçılarımız 'Vira bismillah' diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını arayacak. Tüm balıkçı kardeşlerimize mevladan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum dedi.

TOPLAM 628 BİN 600 TON SU ÜRÜNÜ ÜRETTİK

Erdoğan, “Üç tarafının denizlerle çevrili Türkiye, iklim ve coğrafi olarak dünyanın en güzel konumlarından birine sahip. Deniz, doğal göl, baraj gölü ve gölet olmak üzere toplam 26 milyon hektar su yüzey alanımız var. Denizlerimizde 500, iç sularımızda 370 balık türü bulunuyor. Bu türlerden yaklaşık 100'ünün de ticari avcılığı yapılıyor. Su ürünleri sektörü, 53 bin kişiye doğrudan, 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor. Allah'a hamdolsun her sene 600-700 bin ton civarında su ürünü istihsal ediyoruz. 2018'de 314 bin tonu avcılıktan, 314 bin 600 tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplam 628 bin 600 ton su ürünü ürettik. İnşallah mevlanın yardımı, sizlerin de çabalarıyla bu rakamın yeni sezonda daha da artacağına inanıyorum şeklinde konuştu.

SU ÜRÜNLERİ KANUNU'NDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİK DÜZEYDE TAMAMLADIK

Erdoğan, Balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılmasıyla beraber milletvekillerimiz, az önce bakanımızı dinlediniz, gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır. Tarım ve Orman Bakanlığımız, soğuk hava depolarına, balık işleme ve muhafaza tesislerine yönelik hibeler veriyor. 12 metreden küçük boyda gemisi olan 10 bin kıyı balıkçımızı 2017'den itibaren destek kapsamına aldık ve 21 milyon lira ödeme yaptık diye konuştu.

DENİZ KİRLİLİĞİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Denizler, göller, ormanlar yeryüzünde insanın istifadesine sunulmuş her şey emanet. Tabiatla münasebet, özellikle bu münasebeti geliştirdiğimiz sürece sadece bugünü değil, yarınları, sadece kendimizi değil, çocuklarımızı da düşünmeliyiz. Emaneti sahibine teslim edinceye kadar da onu en iyi şekilde korumak, kollamak, muhafaza etmek zorundayız. Milyonlarca insanın rızık kapısı olan denizlerimiz, göllerimiz, okyanuslar maalesef çok ciddi tehdit altında. Her yıl on binlerce ton plastik atık denizlerimize boca ediliyor. Suyumuz, toprağımız, havamızla beraber denizlerimiz de kirleniyor. Balık adeta o naylonlardan beslenir hale geliyor. Kirlilik sadece insanlara değil, denizde yaşayan canlılara, balıklara da çok ciddi zararlar veriyor. Düşüncesizce denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı, naylon kumaşınki 40 yılı, misinanın çözülmesi ise yaklaşık 600 yılı buluyor. İşin çok daha vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Son dönemde balık türlerinin azalmasının ana sebeplerinden biri işte artan bu kirliliktir. Bir diğer önemli sebep ise av yasağına ve kurallarına dikkat edilmemesidir. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir. Ben hiçbir zaman, hiçbir balıkçımızın böyle bir yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. Denizlerimizi korumak herkesten önce balıkçılarımızın görevidir. Öyle mi Biz devlet olarak sene başında attığımız adımla ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını yüzde 300 oranında geriletmeyi başardık. Kaçak, kuralsız avlananlara yönelik yaptırımları da ağırlaştıracağız dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, bereketli, bol kazançlı bir sezon dileyerek, Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun diyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum ifadesini kullandı.

EN SEVDİĞİ BALIK; HAMSİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, su ürünleri kontrol yeleği giyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, en sevdiği balığın sorulması üzerine, “Hamsi. Balıkta doğrusu ben mezgiti çok severim, ama tabii ehlinin elinden tava mezgit süper. Tavsiye ederim. Hamsi tava süper. Merhum anam çok iyi yapardı. Gerçekten iyi yapan olduğu zaman hamsi tava, hele hele bir de mısır unuyla olduğu zaman bambaşkadır dedi.

“NE KADAR UZAK OLURSAK TURİZMİ DE O KADAR KORUMA ALTINA ALMIŞ OLURUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl hangi balıkların bol olduğunu yetkililere sorarak, “Gökten ne yağar ki yer kabul etmez Biz Allah'tan gelene 'Eyvallah' diyoruz. Orkinosu kendimiz yemiyoruz, ihraç ediyoruz. Bir de orkinosta konserve olayımız bayağı iyi. Japonya'ya ihracatımız var. Orkinosun da gerçekten konservesi süper. Yolculuklarda tavsiye ederim. Sanal yetiştiricilik olayı, turistik yerlerde sıkıntı üretiyor, turistik yerlerden uzak olursa güzel, ama turistik yerlere yakın olduğu zaman orada bana gelen şikayetleri söylüyorum, kirlilik üretiyor. Çiftlik olayında böyle bir durum söz konusu. Ne kadar uzak olursak turizmi de o kadar koruma altına almış oluruz şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Denize açılacak mısınız sorusu üzerine yarın Mali Cumhurbaşkanı ile kahvaltı edeceğini ardından, Konya seyahati olduğu için gemiye çıkıp balıkçılara başarılar dileyeceğini, denize açılmayacağını söyledi.

ERDOĞAN, DENİZE BALIK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından balığa açılacak teknelerin yanına giderek, sezonun bereketli geçmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen yavru kalkan balıklarını denize bıraktı. Azizler II Teknesi'ne binen Erdoğan, balıkçılara başarılı bir sezon diledi.