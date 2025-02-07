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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin sağlık durumu iyi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin sağlık durumu iyi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:37
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        "Bahçeli'nin sağlık durumu gayet iyi"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmasında, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor kendisine yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan sayın Bahçeli'nin nekahat dönemini bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Bugün yaptığım telefon görüşmesinde durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatı buldum." dedi.

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