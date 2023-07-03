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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Giriş: 03.07.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
Habertürk Ankara

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yoğun diplomatik trafik sürüyor.

Bakan Mehmet Şimşek Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bayram öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptıkları Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin verimli geçtiğini belirten Bakan Şimşek, Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi.

Şimşek, bayram boyunca iki ülke heyetlerinin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye bir heyetin geleceğini de ifade eden Şimşek, iki ülke heyetleri arasındaki çalışmalar somutlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini de açıkladı.

Söz konusu ziyaretin ise 11-12 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi’nin ardından yapılmasının planlandığını vurguladı.

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