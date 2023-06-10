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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed bin Zayid Al Nahyanı Atatürk Havalimanında karşıladı

Giriş: 10.06.2023 - 20:47 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü
AA

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiyenin ilk yerli ve milli otomobili Toggu inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basına kapalı görüştü.

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