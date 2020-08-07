Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını kılmak için Ayasofya Camisi'ne geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı.

Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Camii etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Namazı, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, belirlenen alanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, namaz için belirlenen alanlara üst taramasının ardından alındı.

Ayrıca, Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namaz sonrası açıklama yapması bekleniyor.