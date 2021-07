Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ve Laurenço'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu anda gerçekten geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. Angola, 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. Yüzölçümü 1 milyon 246 bin kilometrekareye sahip bir yüz ölçüm. Bizim de 780 bin kilometre kare. 2 milyon 26 bin kilometre toplam yüz ölçüme iki ülke sahip.

Dolayısıyla müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı, üstyapıya yönelik birçok konuları muhataplarıyla görüşecekler. Biz de BM Genel Kurulu'ndan sonra iade-i ziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup işadamıyla gideceğiz.

"10 KADAR ANLAŞMA İMZALANDI"

İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de böylece başlatmış olalım. Tabii burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik turizm noktasında, ekonomide, kültürel alanda, turizmde neler yapabiliriz, sağlıkta, sağlık turizminde neler yapabiliriz bunları yerinde değerlendirmek istiyoruz. Dostumla birçok adım atacağımıza inanıyorum. Bu gün ilk adımı attık, 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları hayata geçirmek şart.

Şu anda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. İlgili bakan arkadaşlarımız birbirleriyle adımları atarak gerek Exim gerekse işadamlarımızın dışarıdan getirecekleri kredilerle bu adımları atmak.

Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşanıyor, Angola'da bunları da uzaktan da olsa takip ettik biliyoruz. Terörle mücadelede her an her zaman Türkiye kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır.

Değerli dost Lourenço'nun ve heyetinin şahsında buradan tüm halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu seyahatin yarın yapılacak işadamlarının görüşmeleriyle zirve yapacağına inanıyorum.

Çok çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun."