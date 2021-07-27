Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan ve Laurenço'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Şu anda gerçekten geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola rastgele bir ülke değil. Angola, 33 milyon nüfusa sahip. Bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. Yüzölçümü 1 milyon 246 bin kilometrekareye sahip bir yüz ölçüm. Bizim de 780 bin kilometre kare. 2 milyon 26 bin kilometre toplam yüz ölçüme iki ülke sahip.
Dolayısıyla müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı, üstyapıya yönelik birçok konuları muhataplarıyla görüşecekler. Biz de BM Genel Kurulu'ndan sonra iade-i ziyarette bulunmak üzere Angola'ya bir grup işadamıyla gideceğiz.
"10 KADAR ANLAŞMA İMZALANDI"
İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de böylece başlatmış olalım. Tabii burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik turizm noktasında, ekonomide, kültürel alanda, turizmde neler yapabiliriz, sağlıkta, sağlık turizminde neler yapabiliriz bunları yerinde değerlendirmek istiyoruz. Dostumla birçok adım atacağımıza inanıyorum. Bu gün ilk adımı attık, 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları hayata geçirmek şart.
Şu anda ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. İlgili bakan arkadaşlarımız birbirleriyle adımları atarak gerek Exim gerekse işadamlarımızın dışarıdan getirecekleri kredilerle bu adımları atmak.
Afrika'da ne tür sıkıntılar yaşanıyor, Angola'da bunları da uzaktan da olsa takip ettik biliyoruz. Terörle mücadelede her an her zaman Türkiye kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola'nın da yanında yer alacaktır.
Değerli dost Lourenço'nun ve heyetinin şahsında buradan tüm halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu seyahatin yarın yapılacak işadamlarının görüşmeleriyle zirve yapacağına inanıyorum.
Çok çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!