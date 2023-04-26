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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece katıldığı canlı yayında rahatsızlanmış ve yayına ara verilmişti. Kısa bir süre ara verilen program tekrar başlarken, yoğun kampanya çalışması sırasında rahatsızlandığını belirten Erdoğan, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" demişti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

AKKUYU TÖRENİNE ONLINE KATILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

OKTAY: CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın Sivas'taki açılış töreninin ardından, trenle Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun" sorulduğu Oktay, Erdoğan'ın Sivas'taki programa katılmayı çok arzu ettiğini ancak biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın yarın programlarına devam edeceğini belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Programlarda revize her zaman olabilir. Cumhurbaşkanımız çalışmalarına devam edecek. Çok yoğun programları vardı. Kendisi de ifade etti, hafif bir üşütme geçirdi." diye konuştu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada bir paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medya Twitter üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı" yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek "Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme" törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır".