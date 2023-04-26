Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" açıklamasında bulundu.

Liderler, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir tweet ile "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklaması yaptı.

İSTİRAHAT EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."