Ankara'da, ATO Congresium'da gerçekleşen Türk Kızılay 105. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle:

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"Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla yardımı dokunandır felsefesiyle çalışanlara, tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Genel Kurul'da alacak kararların, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum.

Görevini bırakacak kardeşlerimize teşekkür ediyor, yeni görevi alacak kardeşlerime de üstün başarılar diliyorum. Çalışanından gönüllüsüne bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında dalgalandıran tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

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Kızılay 1868'de, Osmanlı yaralı askerlerine yardım etmek amacıyla kuruldu. Amacı Mehmetçiğimizin yardımına yetişmekti. Kızılay, İstiklal ve İstikbal Mücadelesinin de en önemli kurumlarından biri oldu ve on binlerce Mehmetçiğimizin yaralarını sardı. Donattığı hastane gemileriyle göğsünü adeta siper etti. Erzincan depreminden asrın felaketine yaşadığımız tüm felaketlerde milletimizin yanında oldu.

"GÖZLER NE ZAMAN HİLAL-İ AHMER'İ ARASA..." Kızılay'ı Filistin'de, Somali'de, Afganistan'da, Irak'ta gördük. Ülkemizin yardım elini uzattı. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin hayatlarına dokundu. Kızılay camiamızdan Allah razı olsun. Kızılay bugün de kendisine ihtiyaç olan her yerde. Köklü bir iyilik ordusuyla karşı karşıyayız. Bundan 157 yıl önce kurulan Kızılay aş evleri, gönüllü merkezleriyle çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay her zaman orada oldu. Kızılay 2024 yılında yurt içinde 33 milyon yurt dışında 14 milyondan fazla insana ulaştı. Yakı zamanda hizmete alınacak kan torbası fabrikamız şimdiden hayırlı olsun. Kritik ilaçların üretileceği projeyle ilgili çalışmalarda bulunan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. REKLAM "KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ" 6 Şubat depreminin ardından 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlara teslim ettim. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 251 bine ulaştıracağız. Kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı bir çalışma içindeyiz, kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntıları olanlarla uğraşacak lüksümüz yoktur. Her konuyu siyasallaştırıp, istismar konusu yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar.

Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. Afetzede kardeşlerimiz acısını yaşarken bizim deprem turisti dediğimiz insanlar devletimize, kurumlarımıza saldırıp, yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Gürültüyle geldiler, enkaz fotoğraf çektirip sonra ortadan sessizce kayboldular. Bize iftira atanların hiçbiri ortada yok. Gönüllü kuruluşlarımız tam 820 gündür deprem bölgesinde. "KİMİN ŞOV KİMİN HİZMET YAPTIĞINI HERKES GÖRDÜ" Deprem bölgesinde 548 bin haneye 3.3 milyar TL nakit destek sağlayan esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon TL destek veren Kızılay'ımızı gönülden tebrik ediyorum. Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından da vatandaşlarımız Kızılay'ı, AFAD'ı, belediyelerimizi görmüştür. Kimin şov kimin hizmet yaptığını herkes görmüştür. "SİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Kızılay Gazzeli kardeşlerimizi de yalnız bırakmamıştır. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesinde de Kızılay önemli bir hizmet veriyor. 5.2 milyon öğünün yanı sıra kurban etleri ve 840 bin kişilik iftar sofrası kurdu. Günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı da Gazze'de Kızılay tarafından yapılmaktadır. Bundan sonraki gayretlerinizde de size başarılar diliyorum. 23 yıldır nasıl desteklediysek yine desteklemeye devam edeceğiz.

Hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılayı hedef alan yalan ve iftiralara karşı pes etmemeli ve milletimize anlatmalısınız. Milletin dişinden, tırnağından kısıp verdiği yardımlar konusunda da mutlaka çok hassasiyet içinde hareket etmek gerekmektedir. Hiçbir şüphe gölgesinin düşmesine izin vermemeliyiz. Bu düşüncelerle Kızılay 105. Genel Kurul'un hayırlara vesile olmasını diliyorum."