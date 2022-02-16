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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2022 Elektrik fatura düzenlemesi detayları belli oldu! Elektrik indirimi geldi mi, fatura düzenlemesi nasıl olacak? - Haberler

Elektrik fatura düzenlemesi detayları belli oldu! Elektrik indirimi geldi mi, fatura düzenlemesi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı elektrik faturalarına ilişkin son dakika açıklaması vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Elektrik faturalarındaki yüksek fiyatlar bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Elektrik fatura düzenlemesi detayları belli oldu. Peki Elektrik indirimi geldi mi, fatura düzenlemesi nasıl olacak? İşte detaylar...

16.02.2022 - 20:56 | Güncelleme: ENERJİ

  • Elektrik fatura düzenlemesi detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından belli oldu. Elektrik fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğini dile getiren Erdoğan, yeni düzenlemeye ilişkin ayrıntıları açıkladı. Peki Elektrik indirimi geldi mi, fatura düzenlemesi nasıl olacak? İşte cevabı...

  • TÜM DÜNYADA FİYATLARDA YÜKSELİŞ VAR

    Üzerinde en çok konuşulan, söz söylenen ve istismar eden hususlardan birisi de enerji fiyatlarıdır. Türkiye bunun sadece fiyatını tartışabiliyorsa bunu 100 bin megawat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle 1808'e yükselterek iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkarttık.

    Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum.

  • ELEKTRİK FATURALARINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

    Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.

    Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.

    Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.

    Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık.

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