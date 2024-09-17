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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'da 2 Türkün öldüğü yangına ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan Almanya'da 2 Türkün öldüğü yangına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği yangınla ilgili, "Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 21:04 Güncelleme: 17.09.2024 - 21:04
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        2 Türk'ün öldüğü yangına ilişkin açıklama
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        Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Eberswalde şehrinde sebebi henüz belirlenemeyen yangında biri çocuk iki Türk vatandaşının yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

        Çıkan yangında yaşamını yitiren anne ve beş yaşındaki oğluna Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bu acı olayda anne ve evladını kaybeden Çoban ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Alman makamlarının bu hadiseyi tüm yönleri ile acilen aydınlatması gerekmektedir. Bizler de bu olayın aydınlatılması için süreci yakından takip edeceğiz."

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        #Akif Çağatay Kılıç
        #haberler
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