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Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme şartını açıklayan İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı kenara çeksin kayıtsız destek olalım. Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çıksın ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum. Onları (Davutoğlu ve Babacan) yargılayacağız, Yüce Divan'a gidecekler. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter. Ben makam mevki bir şey istemiyorum, ilke istiyorum" dedi.

ERKAN BAŞ'A YANIT

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisine yönelik "Bu ülkenin gençleri güneşe hasret. Tarihe, güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin. Kılıçdaroğlu'na destek isteyin" çağrısına da yanıt veren İnce, şunları söyledi:

"Bugün bana gel destekle diyor ama 10 gün önce de Muharrem İnce’yi kale almıyorum demişti. Ben de onu kale almıyorum. Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı. Kale almadığın bir insanı şimdi neden kale alıyorsun. Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma."