Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada adaylıktan çekilme şartını dile getirdi. İnce, "Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çıksın ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter" ifadelerini kullandı

Giriş: 04.05.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilme şartını açıklayan İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı kenara çeksin kayıtsız destek olalım. Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çıksın ben cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum. Onları (Davutoğlu ve Babacan) yargılayacağız, Yüce Divan'a gidecekler. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, bu isimler yeter. Ben makam mevki bir şey istemiyorum, ilke istiyorum" dedi.

ERKAN BAŞ'A YANIT

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın kendisine yönelik "Bu ülkenin gençleri güneşe hasret. Tarihe, güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin. Kılıçdaroğlu'na destek isteyin" çağrısına da yanıt veren İnce, şunları söyledi:

"Bugün bana gel destekle diyor ama 10 gün önce de Muharrem İnce’yi kale almıyorum demişti. Ben de onu kale almıyorum. Bir kere gereksiz bir çıkışı vardı. Kale almadığın bir insanı şimdi neden kale alıyorsun. Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. Bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Antrenmanda kaybolan 4 kadın raftingci bulundu
Antrenmanda kaybolan 4 kadın raftingci bulundu
Motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
Motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
Soma'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
Soma'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 4 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.