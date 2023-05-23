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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor

Giriş: 23.05.2023 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Fevzi Çakır, Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor...

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yarın 11.00'de açıklayacağız. Yorum yapmak istemem. Elbette ki doğal olarak partilerle bir araya geliyoruz. Onların ve bizim beklentilerimiz var. Türkiye'nin bu durumdan bir an önce çıkması lazım. Temel konu olarak sığınmacılar, terör, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66 maddesi, yolsuzluklar var. Bütün bunlar konuşuluyor. Hangi konularda uzlaşma sağladığımızı zaten kamuoyu bilecek. Anlaşma hemen oturduk imzaladık değil. Görüşmeler devam ediyor. Ümit Bey'le, sayın genel başkanla üç kez yan yana geldim. Tamamen ülke çıkarları üzerine bir mutabakat sağlamaya dönük çalışma var. Onlar da biz de gidişten rahatsızız. Dolayısıyla düzelmesini istiyoruz. Anlaşma olursa kamuoyuyla paylaşacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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