Bayram tatilinin sona ermesiyle kargoların çalışma saatleri en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte Cumartesi günü Aras, PTT, MNG, Sürat kargo çalışıyor mu? Sorusunun yanıtı

BUGÜN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı’nda kargo firmalarının birçoğu bayram tatili süresinde çalışmadı. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam ediyor.

MNG, ARAS KARGO, SÜRAT KARGO, PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI?

MNG, ARAS, Sürat, Yurtiçi kargo, PTT kargo ve diğer pek çok kargo firması arife günü tam gün ya da yarım gün çalışmakla birlikte, Kurban Bayramı süresince hizmet veremedi. Kurban Bayramı'nın sonlanmasıyla birlikte 24 Temmuz Cumartesi kargo firmaları kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyorlar.