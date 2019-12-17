17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde heyecan hız kesmezken, Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali çıkışta büyük bir sürprizle karşılaştı.
Kardeşi Kadir’in ölümüyle Çukur’a ait her yeri basarak mücadeleyi daha da şiddetli hale getiren Azer, Yamaç ve Selim ile Cumali'ye pusu kurdu. Yamaç’ın kardeş acısını yaşamasını isteyen Azer, Yamaç’ın gözleri önünde Cumali’yi vurdurttu. Cumali’ye ne olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Cumali vuruluyor,
ÇUKUR ZİRVENİN DEĞİŞMEYEN SAHİBİ!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.96 izlenme oranı (rating),20.29 izlenme payı (share),Total’de 10.21 izlenme oranı (rating),22.50 izlenme payı (share) ile birinci olurken, AB’de 8.21 izlenme oranı (rating),18.43 izlenme payı (share) elde etti. # ichbinÇukur etiketi Twitter Türkiye'de 14 saat 55 dakika dünyada ise 5 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.
KEMAL, ÇUKUR’A VEDA ETTİ!
Yamaç’ın önüne atlayarak kendini feda eden Kemal, Azer’in kurşunlarının hedefi olmuştu. Apar topar hastaneye kaldırılan Kemal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamadı. Kemal’in ölüm haberi hastane önünde bekleyen Çukur halkını yasa boğdu.
Ferhat, Azer’in yerini bildiğini söyleyince Yamaç, Kemal’in intikamını almak için harekete geçti. Kemal’in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Yamaç’ı kimse tutamadı. Öfkeden deliye dönen Yamaç, Azer’in gözleri önünde kardeşi Kadir’i öldürdü. Koçovalılar Kemal’in ölümüyle perişan olurken, kardeşini kaybeden Azer İstanbul’un ağabeylerini toplayarak Çukur’un karşısına daha güçlü çıkmak istedi. Mahalleye gelen Reşit Feyzullah, Azer’in herkesi yanına topladığını Koçovalılara söyledi.
Kemal hayatını kaybediyor;
İşte Kemal’in vedası;
VARTOLU VE MEDET BERLİN SOKAKLARINDA!
Vartolu ve Medet, İdris Koçovalı’nın katilini öğrenmek için Ziya’nın arkasından Berlin’e gitti. İkili karşılarına çıkan Yunus’un yardımıyla Ziya’yı buldu. Babasının katilini öğrenmesi için Alman birine iş yapması gereken Vartolu harekete geçti.
“ich bin Çukur”
Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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