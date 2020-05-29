Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı (2) - MALATYA

MALATYA (AA) - Hekimhan ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde koronavirüs tedbirler kapsamında cuma namazı öncesi emniyet ve belediye ekipleri vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.Maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yapıldı.Vatandaşlar, aylar sonra cuma namazını kılmanın sevincini yaşadı.

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