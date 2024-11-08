Cuma namazı kaçta? 8 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati
Cuma gününde cemaatle kılınan cuma namazı, İslam'da farz kılınmıştır. Kur'an'da Cuma Suresi, 9. ayette, "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." buyrulmuştur. Bu namaz, Müslümanların birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir ibadettir. Cuma namazı saati her hafta değişir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 8 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller Cuma namazı vakti...
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Cuma namazı, İslam dininde büyük öneme sahip olan haftalık bir ibadettir ve Müslümanların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir toplu ibadet niteliğindedir. Cuma namazı, farz kılınmış bir ibadet olarak Müslümanların birlik ve beraberliklerini pekiştirdiği, toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın sağlandığı bir ibadet olarak öne çıkar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, il il Cuma namazı saati...
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8 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 8 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
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8 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 8 Kasım Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.
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8 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 8 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.
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8 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 8 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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