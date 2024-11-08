Cuma namazı, İslam dininde büyük öneme sahip olan haftalık bir ibadettir ve Müslümanların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir toplu ibadet niteliğindedir. Cuma namazı, farz kılınmış bir ibadet olarak Müslümanların birlik ve beraberliklerini pekiştirdiği, toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın sağlandığı bir ibadet olarak öne çıkar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, il il Cuma namazı saati...