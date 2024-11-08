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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati 8 Kasım 2024: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati

        Cuma namazı kaçta? 8 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saati

        Cuma gününde cemaatle kılınan cuma namazı, İslam'da farz kılınmıştır. Kur'an'da Cuma Suresi, 9. ayette, "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." buyrulmuştur. Bu namaz, Müslümanların birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir ibadettir. Cuma namazı saati her hafta değişir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 8 Kasım 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer iller Cuma namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 08:08 Güncelleme: 08.11.2024 - 08:08
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        • 1

          Cuma namazı, İslam dininde büyük öneme sahip olan haftalık bir ibadettir ve Müslümanların bir araya gelmesini sağlayan önemli bir toplu ibadet niteliğindedir. Cuma namazı, farz kılınmış bir ibadet olarak Müslümanların birlik ve beraberliklerini pekiştirdiği, toplumsal dayanışma ve kaynaşmanın sağlandığı bir ibadet olarak öne çıkar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, il il Cuma namazı saati...

        • 2

          8 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 8 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          8 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 8 Kasım Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          8 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 8 Kasım Cuma namazı saat 12.37'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          8 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 8 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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