Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde farklılık gösteriyor. İl il Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri ile netlike kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 ilde Cuma namazı kılmak için camilere gidecek olan Müslümanlar 3 Haziran Cuma namazı vakitlerini araştırıyor. İşte, Diyanet ile 3 Haziran 2022 Cuma namazı saati...