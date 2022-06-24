Mübarek Cuma gününün gelişi ile Cuma namazı vakitleri sorgulamaları hız kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 81 il cuma namazı vakitlerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 24 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı vaakitleri...