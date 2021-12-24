Cuma namazı saat kaçta başlayacak? Ankara ve İstanbul Cuma saati kaç? Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Ankara ve İstanbul 24 Aralık öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 24 Aralık 2021 Cuma 06:48 08:20 13:09 15:27 17:47 19:14 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:48 08:20 13:09 15:27 17:48 19:15 26 Aralık 2021 Pazar 06:48 08:21 13:10 15:28 17:48 19:15 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:49 08:21 13:10 15:29 17:49 19:16 28 Aralık 2021 Salı 06:49 08:21 13:11 15:29 17:50 19:16 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:49 08:21 13:11 15:30 17:51 19:17 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50 08:22 13:11 15:31 17:51 19:18

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 24 Aralık 2021 Cuma 06:30 08:01 12:53 15:15 17:35 19:00 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:31 08:01 12:54 15:15 17:36 19:01 26 Aralık 2021 Pazar 06:31 08:02 12:54 15:16 17:36 19:01 27 Aralık 2021 Pazartesi 06:32 08:02 12:55 15:16 17:37 19:02 28 Aralık 2021 Salı 06:32 08:02 12:55 15:17 17:38 19:03 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:32 08:03 12:55 15:18 17:38 19:03 30 Aralık 2021 Perşembe 06:33 08:03 12:56 15:18 17:39 19:04

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.