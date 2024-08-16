Haftalık bir ibadet olarak Cuma namazı, farz bir ibadettir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu ibadet, tıpkı bayram namazları gibi toplu olarak kılınır ve Müslümanların bir araya gelerek Allah'a ibadet etmeleri için bir vesiledir. Öte yandan, Cuma saatleri her hafta ve her ile göre farklılık gösterir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 16 Ağustos 2024İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saati...