Cuma namazı saat kaçta? 26 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
Eylül ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma günü öğle saatlerinde kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet namaz vakileri takvimi ile 26 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...
Cuma namazı için geri sayım sürüyor. Camide cemaatle kılınan cuma namazı 10 rekattan oluşmaktadır. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Cuma günü camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte 26 Eylül 2025 cuma namazı vakitleri...
26 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 26 Eylül Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.
26 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 26 Eylül Cuma namazı saat 12.45'te kılınacak.
26 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 26 Eylül Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
26 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 26 Eylül Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
