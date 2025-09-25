Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 26 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 26 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Eylül ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma günü öğle saatlerinde kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet namaz vakileri takvimi ile 26 Eylül 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 23:09 Güncelleme: 25.09.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cuma namazı için geri sayım sürüyor. Camide cemaatle kılınan cuma namazı 10 rekattan oluşmaktadır. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Cuma günü camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta?" Sorusunun yanıtını arıyor. İşte 26 Eylül 2025 cuma namazı vakitleri...

        • 2

          26 EYLÜL İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 26 Eylül Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          26 EYLÜL ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 26 Eylül Cuma namazı saat 12.45'te kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          26 EYLÜL İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 26 Eylül Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          26 EYLÜL BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 26 Eylül Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa