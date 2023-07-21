İslam dünyası bir cuma namazı için daha araştırmalara başladı. Müslümanlar tarafından haftanın en mübarek günü olarak kabul edilen Cuma günü öncesi; Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik!