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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunan dualar ile sureler

        Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitlerine göre Cuma namazı saati belli oldu. Bugün ilk defa camiye giderek namaz kılacak olan vatandaşlar Cuma namazı kılınışı nasıl sorusuna yanıt arıyor. Tüm Müslüman erkekler için farz kılınan, öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan Cuma namazı kılınışı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmış durumda. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 07:47 Güncelleme: 29.11.2024 - 07:47
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        • 1

          Cumaya gitmek için hazırlık yapan vatandaşlar Cuma namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Her Cuma Müslümanlar camilere giderek cemaat eşliğinde ibadetlerini yerine getirmeyi eksik etmiyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, okunan dualar ile sureler nelerdir?

        • 2

          CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

          Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

          CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI

          Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

          Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

          Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

        • 3

          Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

          İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

          Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

          "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

          İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

        • 4

          Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

          Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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