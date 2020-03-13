Cuma namazı kılınacak mı? sorusu bugünkü Cuma saati öncesinde gündeme geldi. Dün akşam saatlerinde corona virüs salgınına karşı önlem almak amacıyla okulların 1 hafta tatil edilmesi başta olmak üzere bir dizi önlem alındığı duyuruldu. O önlemlerin arasında spor musabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynaması da yer aldı. Açıklamaların ardından sosyal medyada, Cuma namazının kılınmayacağı ile ilgili iddialar yer aldı.

' CUMA NAMAZI KILINMAYCAK' İDDİASINA AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı kılınmayacak' iddialarını yalanladı. Diyanet'in Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe irad edecektir" denildi.

CAMİLERDE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelindeki 90 bin camide dezenfekte çalışmalarını yaptı.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını kıldıracak, "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlıklı hutbeyi irad edecek. Hutbe, ülke genelindeki camilerde de okunacak.