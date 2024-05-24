Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve rahmeti sizinle olsun. Dualarınızın kabul olması ve hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun.

Hayırlı Cumalar! Bu mübarek günün bereketi, rahmeti ve huzuru üzerinize olsun.