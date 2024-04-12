Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları
Müslümanlar için haftanın en hayırlı günü olan Cuma günü bu sene bayramın üçüncü gününe denk geliyor. Cemaat, bu hayırlı günde beraber namaz kılmak için camilerde bir araya gelecek. İşte, bu özel günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajları...
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İslamda haftanın en önemli günü olan Cuma günü, her hafta toplumu bir araya getiriyor. Cemaat, bu Cuma da camilerde Cuma namazı için bir araya gelecek. Bu yıl bayramın da üçüncü gününe denk gelen Cuma gününde sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler en güzel, en anlamlı Cuma mesajlarını arıyor. İşte, ayetli, resimli Cuma mesajları...
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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!
Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin rahmetinin ve lütfunun üzerinize bol bol yağdığı özel bir gündür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun!
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Cuma, haftanın yorgunluğunu atmanın, manevi olarak yeniden doğmanın ve Rabbimize daha yakın olmanın zamanıdır. Dualarınızın Cuma'nızı aydınlatmasını dilerim. Cumanız mübarek olsun!
Cuma, geçmişi geride bırakma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Rabbimizin rahmeti, hayatınıza mutluluk ve huzur getirsin. Hayırlı Cumalar!
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Rabbimizin sonsuz rahmetiyle dolu bir Cuma dilerim. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması için bu özel günü değerlendirin. Cumanız mübarek olsun!
Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin lütfu ve bereketiyle dolu. Dualarınızı samimiyetle yapın, Rabbim sizi daima koruyup kollasın.
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.
Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun!
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan bir Cuma dilerim. Dualarınızın kabul, yüreğinizin huzur bulmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Bugün, iç huzurunuzu bulun, dualarınızı samimiyetle yapın ve Rabbimize yaklaşın. Rabbim sizi her daim koruyup kollasın.
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Rabbimizin rahmeti, Cuma günü üzerimize bolca yağar. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Cuma, günahları temizlemenin ve manevi olarak yeniden doğmanın zamanıdır. Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır. Cumanız mübarek olsun!
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CUMANIZ VE RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN MESAJLARI
İyi Bayramlar! Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara ulaşmanız dileğiyle. Ayrıca Cumanız Mübarek Olsun! Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması, huzur içinde geçireceğiniz bir gün dilerim.
Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle İyi Bayramlar! Ayrıca Cumanız Mübarek Olsun! Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması temennisiyle.
Bayramınız kutlu olsun, sağlık ve mutlulukla dolu günler dilerim. Ayrıca Cumalarınız Mübarek Olsun! Dualarınızın kabul olması ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel cumalar geçirmeniz dileğiyle.
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YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Cuma günü, birlikte ibadet etmek ve birbirimize destek olmak için mükemmel bir fırsattır. Rabbim sizi her zaman sevdiklerinizle mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar!
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
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