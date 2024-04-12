CUMANIZ VE RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN MESAJLARI

İyi Bayramlar! Sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlara ulaşmanız dileğiyle. Ayrıca Cumanız Mübarek Olsun! Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması, huzur içinde geçireceğiniz bir gün dilerim.

Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle İyi Bayramlar! Ayrıca Cumanız Mübarek Olsun! Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması temennisiyle.

Bayramınız kutlu olsun, sağlık ve mutlulukla dolu günler dilerim. Ayrıca Cumalarınız Mübarek Olsun! Dualarınızın kabul olması ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel cumalar geçirmeniz dileğiyle.