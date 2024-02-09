Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cuma mesajları: En güzel, anlamlı, uzun, kısa, etkileyici, resimli, dini, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri

        Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları

        İslam alemi için önemli sayılan Cuma gününde, sevdiklerinizin Cuma'sını kutlamak en iyi Cuma mesaj ve sözlerini derledik. İşte, 9 Şubat Cuma günü için yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 07:40 Güncelleme: 09.02.2024 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İslam alemi için önemli bir gün sayılan Cuma gününde, cemaat beraber namaz kılar ve ibadet edilir. Bu günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, en güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları...

        2

        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul, günleriniz bereketli olsun.

        Cumanız müjde dolu, dualarınızın karşılığı huzur ve mutlulukla dolsun.

        3

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

        Hayırlı cumalar dilerim, Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın.

        4

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        Cumanız mübarek olsun, kalbiniz huzur içinde, yüzünüz aydınlık, dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        5

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        Rabbimizin rahmetiyle dolu, bereketli bir cuma dilerim. Dualarınızın kabul olmasını temenni ederim.

        6

        Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        Cumanız mübarek olsun, gününüz hayırlı, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi niyazıyla.

        7

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        8

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        Yüreğiniz ferah, gönlünüz huzurlu, cumanız mübarek olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

        9

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        Hayırlı cumalar, Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın.

        10

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        Cumanız mübarek, dualarınızın kabul olması dileğiyle, gününüz aydınlık ve bereketli geçsin.

        11

        Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla... Amin! Hayırlı Cumalar.

        Rabbim dualarınızı kabul etsin, cumanız mübarek olsun, günleriniz huzur içinde geçsin.

        12

        Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı cumalar olsun...

        13

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Vatandaşlar, hayırlı cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...

        14

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        15

        Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

        16

        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        17

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        18

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        19

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        20

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Çekirge misali!
        Çekirge misali!
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        Feci kaza! TIR, işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi