Cuma mesajları, İslam dünyasının büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlandığı Kurban Bayramı'nda önce idrak edilecek son Cuma günü için araştırılıyor. Uzakta olan sevdiklerinizi en özel, anlamlı ve yeni Cuma mesajlarını göndererek mutlu edebilirsiniz. Resimli, kısa ve Türk bayraklı en yeni Cuma mesajları haberimizde.

CUMA MESAJLARI - 9 AĞUSTOS 2019

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere Merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Hayırlı Nurlu Cumalar...