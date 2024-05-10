Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 'Hayırlı Cuma'lar' mesajları
İslam alemi için hayırlı ve bereketli bir gün olarak sayılan Cuma günü ve dolayısıyla Cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Bu özel günü sevdikleriyle paylaşmak ve onların da Cuma'sını kutlamak isteyen vatandaşlar için resimli, ayetli, dualı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 10 Mayıs 2024 'Hayırlı Cumalar ve 'Cumanız Mübarek Olsun' mesajları...
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Cuma günleri, İslam alemi için 'bin günden daha hayırlı sayılan' özel bir gündür. Cuma günlerinde dua kapılarının açık olduğuna inanılır ve gün, ibadet ederek geçirilir. 10 Mayıs Cuma günü sevdiklerinizin Cuma'sını kutlayabileceğiniz en güzel mesajları bir araya getirdik. İşte, en güzel, uzun, kısa, resimli 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cuma'nız mübarek olsun' mesajları...
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Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!
Cuma, haftanın yorgunluğunu atmanın, manevi olarak yeniden doğmanın ve Rabbimize daha yakın olmanın zamanıdır. Dualarınızın Cuma'nızı aydınlatmasını dilerim. Cumanız mübarek olsun!
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CUMA'NIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
Cuma, geçmişi geride bırakma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Rabbimizin rahmeti, hayatınıza mutluluk ve huzur getirsin. Hayırlı Cumalar!
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Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!
Hayırlı Cumalar! Bugün, Rabbimizin rahmetinin ve lütfunun üzerinize bol bol yağdığı özel bir gündür. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun!
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Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.
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Rabbimizin rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması temennisiyle. Cumanız mübarek olsun!
Cuma günü, birlikte ibadet etmek ve birbirimize destek olmak için mükemmel bir fırsattır. Rabbim sizi her zaman sevdiklerinizle mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar!
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Cuma, iç huzurunuzu yakalama ve manevi olarak yeniden doğma fırsatıdır. Rabbim her zaman yolunuzu aydınlatsın. Cumanız mübarek olsun!
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Rabbimizin rahmeti her an yanımızdadır, ama Cuma günü bu rahmeti daha yoğun bir şekilde hissedebiliriz. Dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı cumalar olsun...
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Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
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Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Hayırlı Cumalar! Bugün, geçmişteki hataları affetme ve geleceğe umutla bakma fırsatıdır. Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olması dileğiyle.
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