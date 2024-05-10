Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti her zaman üzerinizde olsun. Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzurla dolması dileğiyle, güzel bir Cuma geçirmenizi temenni ederim.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.