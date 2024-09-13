Cumanın bereketi, huzuru ve rahmeti üzerinize olsun. Bu mübarek günün hürmetine, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Rabbim, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice hayırlı cumalara ulaşmayı nasip etsin. İyi cumalar!

Cumanız mübarek olsun. Allah, bu güzel günün tüm hayırlarını siz ve sevdiklerinizle paylaşmayı nasip etsin. Dualarınız kabul, yüzünüz her daim gülsün.

Cumanız mübarek olsun! Rabbim, bu kutsal günde size huzur, mutluluk ve sağlık nasip etsin, dualarınızı kabul etsin.