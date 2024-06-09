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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Cuma İş Çıkışı' Nil Karaibrahimgil coşkusu

        'Cuma İş Çıkışı' Nil Karaibrahimgil coşkusu

        İş Sanat'ın gelenekselleşen 'Cuma İş Çıkışı' açık hava konserlerinde bu hafta Nil Karaibrahimgil müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:03
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        'İş Çıkışı' Nil Karaibrahimgil coşkusu
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        Hafta sonuna eğlenceli bir başlangıç yapmak isteyenler, Cuma İş Çıkışı konserinde bir araya geldi. İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserlerinde bu hafta Nil Karaibrahimgil sahne aldı.

        Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden Nil Karaibrahimgil, “Burası İstanbul”, “Pırlanta” ve “Kanatlarım Var Ruhumda” gibi sevilen şarkılarıyla konserine başladı. 1,5 saat sahnede kalan Karaibrahimgil, “Seviyorum Sevmiyorum”, “Akbaba”, “Peri”, “XL” ve oğlu için yazdığı “Benden Sana” gibi hafızalarda yer etmiş şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan söyledi.

        “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin gelecek programlarından haberdar olmak için issanat.com.tr adresini ziyaret edebilir, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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        #Nil Karaibrahimgil
        #İş Sanat
        #Cuma İş Çıkışı
        #konser
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