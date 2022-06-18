İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen konserlerde İzmir Kültürpark’ta, Hey! Douglas sahne aldı.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası olan İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında dün, Hey! Douglas İzmir Kültürpark’ta müzikseverlerle buluştu. 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz müziği ile tekrar düzenleyerek sunan Hey! Douglas, izleyicileri şarkılarıyla coşturdu.

“Cuma İş Çıkışı” konserlerinde, 24 Haziran’da İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde Melike Şahin sevenleriyle buluşacak. 18.00'de DJ performansı ile başlayacak etkinlik 18.30'da konser ile devam edecek.