'Cuma İş Çıkışı' Ceza sahnede

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserlerinin bu haftaki konuğu Ceza oluyor.

İş Sanat’ın İş Kuleleri Kibele Heykeli Önü’nde düzenlediği Cuma İş Çıkışı açık hava konserleri bu sezon yeniden başladı.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için bir buluşma noktası haline gelen konserlerin diğer bir konuğu rap müziğin başarılı ismi CEZA olacak. Ceza 20 Mayıs saat 18.30’da İş Sanat sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

İlkbaharın gelmesi ile yeniden başlayan Cuma İş Çıkışı ücretsiz konserleri Haziran ayında da devam edecek.