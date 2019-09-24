24 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer’den sonra bu kez Timsah’ın karşısına çıkıyor. Timsah’a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris’in tespihini bırakıyor.
ÇUKUR 3. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur’un dün akşam ekrana gelen 3. sezonun 2. bölümünde düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Efsun’un babaannesi Makbule’nin onu sırtından yaralamasıyla neye uğradığını şaşırırken onu bulan Efsun, Yamaç’ın yarasına müdahale etti. Rüyasında Nehir’den bir çocuğu olduğu gören ve çok etkilenen Yamaç, Nehir’in karşısına çıktı; fakat ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esti.
İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Damla ile birlikte Akın’ın teslimatını sabote etmeye çalıştı fakat onları gizlice dinleyen ve duyduklarını Akın’a söyleyen Ayşe’den dolayı başarılı olamadı. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım istedi. Cumali, kaçmak için koğuşta yangın çıkardı fakat Vartolu’nun ihbarıyla planını uygulayamadı. Çünkü Vartolu, Cumali’nin kaçmasını önleyebilirse, babasını öldüren kişiyi bulmak için yol kat edebilecekti.
Akın’ın teslimatını engellemekte kararlı olan Karaca ve Damla, Saadet’in desteğiyle Çukur kadınlarının yardımını aldı. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer hayatının acısını yaşadı. Yamaç’ın planıyla kardeşi ve damadı arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Azer, damadını vurdu; buna şahit olan kız kardeşi de dayanamayarak kendini öldürdü. Azer’in yaşadığı şok izleyenleri derinden etkilerken, Akın da teslimatın boş çıkmasıyla zor anlar yaşadı.
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Salih Kalyon yer alıyor.
Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Lorin Merhart, Gizem Ergün eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 30 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
İşte "Çukur"un 3. sezon 3. bölümünden ilk sahne!
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