HABERTURK.COM

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor.

Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 13. bölümüyle ekrana gelecek. Çukur'da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç’ı kimse tutamayacak. Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak.

Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak.

Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak.

Vartolu ve Medet’in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Azer ve Yamaç’ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalının daha hayatını tehlikeye atacak.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 13. bölüm tanıtımları: