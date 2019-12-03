Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Ekranların fenomen dizisi Çukur, Bilginer'in bu başarısına son bölümünde yer verdi.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde bir evin duvarındaki, "Tebrikler Haluk Bilginer, o benim için 'Şahsiyet' meselesi" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey'' demişti.