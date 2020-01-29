29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana Ticaret Borsasından (ATB) yapılan yazılı açıklamada, Borsa Başkanı Şahin Bilgiç'in, 22. Olağan Meclis Toplantısındaki konuşmasında, Çukurova'da yetişen pamuğa coğrafi işaret alınmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdiği aktarıldı.
Bölgenin ve ülkenin potansiyelini ortaya çıkaracak ve bunu katma değere dönüştürecek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak coğrafi işaretlere önem verdiklerini ifade eden Bilgiç, bu konuda her etkinliği stratejik bir faaliyet olarak gördüklerini belirtti.
Adana'da daha önce yapılan çalışmalarda "Adana kebabı"nın tescil ettirildiğini hatırlatan Bilgiç, "Çukurova pamuğu"nu da ikinci tescilli ürün olarak kente kazandırdıklarını bildirdi.
Adana, Mersin, Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanda yetişen pamuğun Türk Patent ve Marka Kurumunca "Çukurova pamuğu" coğrafi işaret olarak tescil edildiğini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:
"Borsamızın pamuğa, 'Çukurova pamuğu' olarak coğrafi işareti almasıyla ilimiz 'Adana kebabı' sonrası ikinci tescilli ürünü kazandı. 'Çukurova pamuğu' coğrafi işaretiyle borsamız adını bir kez daha altın harfler ile tarihe yazmıştır. Mersin, Adana, Osmaniye il sınırlarını kapsayan alanlar, 'Çukurova pamuğu' için coğrafi sınır olarak belirlenmiştir. Çukurova pamuğunun en önemli özellikleri, veriminin yüksek ve erkenci olmasıdır. Coğrafi konumu nedeniyle Çukurova pamuğunun ilk hasat edilen pamuk olması da ürünün en ayırt edici özelliklerindendir. Çukurova pamuğu renk derecesine göre 31-52 renk aralığında değişim göstermektedir."
Bilgiç, yıllarca üretici ve sanayiciye gelir kapısı oluşturan, büyük çapta istihdam yaratan pamuğa alınan tescilin kente daha fazla katma değer yaratacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!