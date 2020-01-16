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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza nedeniyle iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.

Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞEHİT ATEŞİ MERSİN'E DÜŞTÜ

Hakkari'de atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın (28) acı haberi, Mersin'deki ailesine gece yarısı ulaştı.

İHA'nın haberine göre, Merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, evladının şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Acılı babayı Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve diğer görevliler teskin etmeye çalıştı. Şehidin baba ocağı Türk bayrakları ile donatılırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin annesi Ayşe Kaplan'ın yaklaşık 1.5 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği, teyzesi Filiz Kaplan'ın ise geçen yıl aynı sokakta ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Şehidin cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan