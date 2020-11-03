Çukur zirvedeki yerini koruyor!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi. Heyecanın eksik olmadığı sürükleyici bölümde Cumali Karaca'dan, İdris Koçovalı'nın ölümüne sebep olanlardan birinin Efsun olduğunu öğrendi. Gerilimin doruğa ulaştığı final sahnesinde Cumali silahını Efsun'a doğrulttu.
Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde İdris'in ölümüne sebep olanlardan birinin Efsun olduğunu öğrenen Cumali, harekete geçti. Remzi'den adresi öğrenerek Efsun'a giden Cumali, "İdris Koçovalı'nın selamını getirdim sana!" diyerek silahını çekti.
İşte o anlar;
SOSYAL MEDYA #BENİMÇUKURUM DEDİ!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 7.11 izlenme oranı (reyting),16.37 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 7.07 izlenme oranı (reyting),15.21 izlenme payı (share),AB'de 5.86 izlenme oranı (reyting),13.19 izlenme payı (share) elde etti.
#BenimÇukurum etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.
CUMALİ VARTOLU'YU ÇUKUR'DAN KOVDU!
Çağatay Erdenet'in geri dönüşü Yamaç'ın çözmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Diğer tarafta Fidan meselesinde Yamaç'ın Çukur'a yardım etmesi Koçovalı kardeşler arasında geri dönülmez bir kavganın fitilini ateşledi.
Her şeyi öğrenen Cumali soluğu Vartolu'nun yanında aldı. İki kardeş arasında ipler kopma noktasına geldi. Cumali Salih'i Çukur'dan kovdu. Bu sırada Aliço'nun anlattığı hikayeyi dinleyen Sultan, Yamaç ve İdris hakkındaki gerçeği öğrendi.
TESLİMATA CUMALİ ENGELİ!
Çağatay, Yamaç'tan bir sevkiyatın başında durmasını isterken, Yamaç bu sevkiyatı engellemek için plan yaptı. Cumali'nin sevkiyatı engelleyeceğini düşünen Yamaç, Akın'ın yardımıyla Cumali'ye haber uçurdu.
Yamaç'ın sevkiyatı olduğunu öğrenen Cumali, Çukurlu gençleri de arkasına alarak harekete geçti. Yamaç'ı görünce bütün birikmiş öfkesini kardeşine saldırarak çıkarırken, tırları da içindeki mallarla birlikte patlattı.
Yaşadığı ağır olaylardan sonra soluğu yine Efsun'un yanında alan Yamaç ise bir bebeklerinin olacağını öğrenerek sevinç yaşadı.
Teslimata Cumali engeli;
"İsterim, çok isterim..."
ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Aliço'nun Sultan'ın yanına geldiği sahnede Sultan Hanım'ın perişan hali dikkat çekerken, Aliço'dan ne isteyeceği ise merak konusu oldu.
İşte "Çukur"un 4. Sezon 10. Bölümünden İlk Sahne;
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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