Çukur'un yeni sezonu bu akşam başlıyor. Çukur oyuncuları kimlerdir? Çukur dizisi oyuncu kadrosunu ayrıntılı bir şekilde hazırladık. Çukur'un yeni sezon tanıtımı ile ilgili merak edilenler ve daha fazlası...
ÇUKUR'UN KONUSU
İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.
ÇUKUR YENİ SEZON TANITIMI
Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenetler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenetleri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek. Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.
ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleştirilmektedir. İlk sezonun birinci ve ikinci bölümünde bazı sahnelerin çekimleri Fransa'nın başkenti Paris'te ve üçüncü sezonun bazı sahneleri Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilmiştir.
ÇUKUR OYUNCULARI KİMLERDİR?
Aras Bulut İynemli
Barış Arduç
Mustafa Avkıran
Erkan Kolçak Köstendil
Rıza Kocaoğlu
Öner Erkan
Necip Memili
Damla Sönmez
Berkay Ateş
Cihangir Ceyhan
Kubilay Aka
Hazal Subaşı
Burak Dakak
Hare Sürel
Perihan Savaş
Nur Sürer
Kadir Çermik
İrem Sak
İrem Altuğ
Boncuk Yılmaz
Mustafa Kırantepe
Ece Yaşar
Cem Uslu
Aytaç Uşun
Ferit Kaya
İlkay Akdağlı
Çağrı Atakan
Yapım : Ay Yapım
Yapımcı : Kerem Çatay
Yönetmen : Sinan Öztürk
Senaryo : Gökhan Horzum
Ana karakterler
Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.
Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.
Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.
Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.
Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.
Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.
Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir. Yamaç ve Vartolu ile ortak hareket eder.
Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan): Başta Koçovalılar'la anlaşamaz fakat Karaca Koçovalı sayesinde onlarla barış yapar.
Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı. Babasını Yamaç'ın öldürdüğünü sanıp suçlar fakat sonradan ona aşık olur ve yanında olur.
Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesi.
Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.
Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.
Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.
Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.
Yardımcı karakterler
Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşıdır.
Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerindendir. Koçovalıların adamıdır.
Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamıdır.
Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyidir. Koçovalıların adamıdır.
Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerindendir. Koçovalıların adamıdır.
Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızıdır.
Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşidir.
Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Vartolu'nun çocukluk aşkıdır ve İdris adında bir çocukları olmuştur.
Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızıdır. Cumali ile evlenmiştir.
Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu. Başta babası ve amcalarıyla anlaşmasa da sonradan özüne döner.
Nehir (Hazal Subaşı): Yamaç'ın tımarhanede tanıştığı kız. Yamaç'la aşk yaşar ve hamile kalır.
Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağıdır.
Emir Varol (Uğur Aslan): Gazetecidir. Çağatay Erdenet'in yaptığı kirli işleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.
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